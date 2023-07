Torino, prima giornata di lavoro al Filadelfia. Granata a Pinzolo da lunedì

Il Torino dà il via alla nuova stagione. Ivan Juric è il primo a varcare i cancelli del Filadelfia nelle prime ore del mattino, pronto ad accogliere i giocatori disponibili nei primi giorni di lavoro. Tra questi ci sono Schuurs e Buongiorno a tirare il gruppo, cui si aggiungeranno alcuni Primavera. Dopo il ritrovo e la colazione nella Beretta Lounge, prima sgambata sul campo per iniziare la settimana di allenamenti in città. Sabato porte aperte per l’abbraccio dei tifosi, da lunedì prossimo invece si inizierà a far sul serio con la partenza per il ritiro di Pinzolo, in Val Rendena.