Juventus, svelato kit da trasferta 2023/24 ispirato al Monte Rosa

Presentato il nuovo kit da trasferta della Juventus per l’imminente stagione 2023/24. Per l’occasione, Adidas ha deciso di ispirarsi al Monte Rosa. “Prevalentemente bianco – si legge nella nota del club bianconero – il nuovo look fresco vanta un’estetica accattivante che riflette le iconiche cime glaciali innevate delle Alpi italiane. Salendo sulla sua base bianca nitida, le strisce grigie e l’iconico rosa Juventus mostrano una trama scoscesa che rispecchia, appunto, la parete rocciosa del Monte Rosa che punteggia lo skyline della città”. Parlando delle caratteristiche tecniche “La versione da campo della maglia è realizzata con la tecnologia ‘Heat.Rdy’, ottimizzata per far sentire i giocatori a proprio agio mentre si esibiscono sul palcoscenico più importante. La versione per i tifosi è invece dotata della tecnologia Aeroready, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto“.

Prime apparizioni per la nuova maglia in occasioni delle amichevoli estive mentre sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 10 luglio.