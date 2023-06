Il Torino è vicino a prendere Raoul Bellanova, esterno del Cagliari reduce da una stagione con l’Inter. La società granata, come riporta Sky, è vicina all’intesa con i sardi sulla base di un’offerta da 7 milioni di euro più 2 di bonus. In questa stagione, Bellanova ha collezionato 18 presenze in Serie A e altre 3 in Champions League con la maglia nerazzurra.