L’Arabia Saudita non si ferma, ESPN: “Al Ittihad su Son, offerti 60 milioni”

Dopo Karim Benzema e N’Golo Kante (non ancora ufficiale), l’Al Ittihad – club saudita protagonista di questo inizio di mercato – punta un’altra stella del calcio mondiale. Secondo ESPN, la società ha lanciato l’assalto a Son Heung Min, attaccante di proprietà del Tottenham. L’Al Ittihad, riporta ESPN, ha presentato un’offerta di 60 milioni di euro più bonus. A Son invece è stato offerto un contratto quadriennale del valore di 30 milioni di euro a stagione. Tuttavia, secondo ESPN, la trattativa non si preannuncia facile, perché il Tottenham non avrebbe intenzione di cedere una delle sue stelle.