Torino-Monza, Juric: “Risultati altalenanti perché non siamo una grande squadra”

“Il Monza gioca bene a calcio, è una squadra che domina perché ha giocatori tecnici con idee e sono completi. Da qui alla fine saranno cinque battaglie, sono estremamente soddisfatto del nostro cammino. Dobbiamo credere in ciò che stiamo facendo, mettendoci grande determinazione. Dobbiamo dare il massimo”. Lo ha detto l’allenatore del Torino, Ivan Juric, alla vigilia del match contro il Monza: “Non siamo una squadra da Europa League, abbiamo sbagliato poche partite. I risultati sono stati altalenanti perché non siamo una grande squadra, se no saremmo in zona Champions”.

Sugli infortunati: “Singo tornerà la prossima, magari anche Schuurs potrebbe rientrare. Per lui è una roba da poco, la tempistica è più o meno per la prossima. Zima torna, Radonjic ci vuole ancora un po’ e Aina tornerà la prossima settimana”.