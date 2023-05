Lecce-Verona, Baroni: “Serve una prova di alto livello”

“Mancano cinque gare, sono tutte importanti, questa è una tappa importante come le altre. Vogliamo conservare la categoria. Sono abituato a ragionare sul presente, senza calcoli ma facendo una prestazione di altissimo livello in tutte le partite”. Lo ha detto il tecnico del Lecce Marco Baroni alla vigilia del match casalingo contro l’Hellas Verona. Sull’infermeria: “Gallo è recuperato. Banda sta meglio, se non parte titolare entra a gara in corso”. Sugli avversari: “Queste sono gare dove devi avvicinarti alla perfezione, con attenzione e determinazione. Il Verona corre molto e gioca un calcio che mette in difficoltà. Abbiamo preparato bene la gara, ma noi faremo di tutto per metterli in difficoltà. Sarà una grande partita, ne sono convinto”. Poi un appello ai tifosi: “È passato un anno da quando siamo tutti insieme in Serie A, ora è il momento più importante. Non ho nessun dubbio sul fatto che ci sosterranno”.