Atp Marsiglia 2024, Musetti saluta il torneo: Machac vince facilmente in due set

Lorenzo Musetti saluta il torneo Atp 250 di Marsiglia. Il tennista di Carrara viene sconfitto nettamente in due set dal ceco Tomas Machac con lo score finale di 6-3 6-2 dopo un’ora e ventitré minuti di partita. Buon inizio di match di Lorenzo che però, con il passare dei minuti, ha perso concretezza e solidità commettendo parecchi errori gratuiti.

PRIMO SET – Bell’inizio di partita con Musetti che risponde colpo su colpo al suo avversario e vince anche un paio di scambi straordinari che spellano le mani del folto pubblico presente sul campo numero uno. Il primo strappo della partita lo si vive nel sesto gioco quando Musetti non concretizza un vantaggioso 40-15 e perde un game sanguinoso. Machac ne approfitta e nel nono game concretizza tutto ciò rimontando da 15-30 e vincendo il parziale con il punteggio di 6-3.

SECONDO SET – Lorenzo non riesce più a tenere la battuta e non fa più neanche male con i colpi da fondo. Machac brekka nel primo game, ma Musetti è bravo a recuperare subito lo svantaggio impattando sull’1-1. Lorenzo però perde nuovamente la battuta, ma ha ancora due palle break per rientrare in partita: stavolta però il ceco rimonta e si porta sul 3-1. Di fatto è la parola fine perché Musetti non riesce più a riattaccare la spina e perde velocemente la seconda frazione di gioco con il punteggio di 6-2.