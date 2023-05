Torino, Juric promuove Buongiorno: “Poche volte nella mia vita ho visto una crescita così”

“Nel primo tempo potevamo fare più gol, mentre la Fiorentina ha pareggiato al primo tiro della ripresa. C’è un po’ di dispiacere per non aver vinto, la striscia di risultati è buona e andiamo avanti così”. Lo ha detto il tecnico del Torino Ivan Juric dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina di Italiano all’Olimpico. Decisivo un gol di Sanabria dopo l’assist e l’incursione di Buongiorno. Dopo averlo rimproverato (“Anche lui ha esagerato in certi momenti, andava troppo avanti”), Juric si coccola il capitano granata: “Poche volte nella vita ho visto una crescita del genere, parlo dal punto di vista fisico, tecnico, tattico di personalità. È un bel prospetto”. Su Sanabria invece solo parole d’elogio: “L’abbiamo fatto allenare a parte in settimana, ieri in rifinitura ha detto che si sentiva di giocare. Ha dimostrato attaccamento alla maglia e ambizione personale, è cresciuto anche mentalmente come persona, va bene così”. Juric è il secondo tecnico più veloce a raggiungere i 100 punti in granata nell’era dei tre punti a vittoria: “Siamo contenti per quota 50, se qualcuno mi avesse detto in ritiro che saremmo arrivati a questo punto, gli avrei dato del pazzo. Ora ci concentriamo su queste due partite”.