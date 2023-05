Tennistavolo, Mondiali Durban 2023: quattro azzurri superano il round d’esordio

Proseguono i Mondiali di tennistavolo in corso di svolgimento a Durban, in Sudafrica. Buone notizie daicolori azzurri in questi primi turni dei vari tabelloni: nel singolare maschile superano l’esordio Niagol Stoyanov (4-0 sul neocaledoniano Jeremy Dey) e Mihai Bobocica, che ha battuto per 4-1 l’egiziano Saleh. Ora arrivano le sfide più complicate, contro le teste di serie: Stoyanov sfiderà la numero quindici Ovtcharov, mentre Bobocia se la vedrà contro la numero 31 Gauzy. Esordio positivo anche nel singolare femminile per Giorgia Piccolin, vincente 4-1 su Ng Wing Lam, e per Gaia Monfardini, che ha sconfitto la cilena Vega per 4-2. Le prossime due avversarie saranno rispettivamente la numero 7 del tabellone Hayata e la numero 32 Winter.