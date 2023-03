Qualificazioni Masters 1000 Indian Wells 2023: Passaro supera Krueger e accede al turno decisivo

Super Francesco Passaro nelle qualificazioni al Masters 1000 di Indian Wells 2023. L’azzurro ha superato infatti in tre set il padrone di casa Mitchell Krueger, ormai esperto quasi trentenne tennista statunitense, col punteggio di 6-4 4-6 6-0, approdando così al turno decisivo in cui sfiderà Wu Tung-Lin (Taipei), rivale non certo insormontabile. Il classe 2001 azzurro può dunque sperare, se metterà in mostra il suo miglior tennis, di accedere al tabellone principale del prestigioso torneo sul cemento americano.

Nel primo set subito botta e risposta di break, prima lo trova l’americano, che però non riesce a confermarlo e viene controbreakkato da Passaro. L’azzurro spreca tre palle break anche nel game successivo in risposta, da qui in avanti turni agevoli al servizio per entrambi, salvo il decimo gioco in cui Passaro si guadagna due palle break con grande aggressività e trasforma già la prima vincendo il set 6-4.

Nel secondo set le cose iniziano in modo analogo al primo, con Passaro che cede la battuta nel primissimo gioco, poi trova il controbreak ma stavolta è fragile ancora al servizio e lo perde di nuovo. Entrambi poi trovano maggiore solidità al servizio e così Krueger chiude sul 6-4 trascinando tutto al terzo set, dove però non c’è storia. Pesantissimo 6-0 rifilato dall’azzurro all’americano e così, seppur soffrendo, c’è il pass per il turno decisivo che metterà in palio il tabellone principale.