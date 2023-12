Torino, Juric: “Importante fare punti domani, Zapata è motivato”

In vista del posticipo della quattordicesima giornata contro l’Atalanta, l’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa. “Ci siamo allenati bene in settimana, sono soddisfatto dell’approccio della squadra. Abbiamo trovato equilibrio, peccato per gli errori delle ultime due e i gol annullati. Vogliamo regalare una vittoria ai tifosi per i 117 anni del club, speriamo di riuscirci“. Il tecnico granata si è poi soffermato sugli ospiti: “Loro hanno uno stile di gioco chiaro, con giocatori forti e che impressionano per la loro forza fisica. Arrivano da un buon girone in Europa con il primo posto. Sono una squadra completa con molti cambi. In mezzo sono forti, possono fare male anche con i tiri da fuori. Con loro abbiamo sempre fatto bene, perdendo o pareggiando per particolari“.

Juric ha poi parlato di Gasperini, suo mentore e con cui ha lavorato all’Inter e al Palermo: “Ha fatto un lavoro pazzesco, è l’influenza più grande che ho avuto. Siamo molto legati umanamente, sa cosa penso di lui“. Sulla partita persa a Bologna invece: “Abbiamo fatto quattro grandi partite, anche là abbiamo dominato 60 minuti e ci è stato annullato giustamente un gol ma con sfiga. Avevamo le idee chiare, ci manca più lucidità davanti alla porta e abbiamo commesso errori che ci hanno condannati. Nelle ultime due abbiamo pagato cari gli errori, fino al gol avevo sensazioni eccezionali. Domani dobbiamo fare di tutto per fare punti, magari anche cose sporche“.

In chiusura il tecnico croato ha parlato dei singoli, a cominciare da Zapata: “Ha sempre fatto bene tranne l’ultima. Con Sassuolo e Monza ha fatto bene, speriamo si sblocchi. Lo abbiamo visto molto motivato“. Sulla possibilità di recupero di Ricci: “Ci stiamo pensando. Dopo un infortunio è meglio non partire subito dall’inizio, ma lo abbiamo visto bene: sarà della partita, poi decideremo se dall’inizio o a gara in corso“. Infine chiosa sul portiere: “Torna Milinkovic-Savic. Gemello è un ottimo ragazzo e come portiere ha fatto bene, gli abbiamo dato l’occasione ed è andata un po’ male, ma prima del gol aveva gestito bene. Vanja è il titolare e si è ripreso tutto: domani giocherà”.