Torino, Juric: “Differenza minima con il Verona. Calciomercato? Non ci penso”

Ivan Juric, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona: “Affrontiamo una squadra davanti a noi da tre anni. Tolte le prime sette-otto, le altre sono a un livello simile. A mio avviso c’è una differenza minima tra le due squadre e mi aspetto una sfida di valori alla pari. Serviranno concentrazione e pressione sulle seconde palle, ma anche tecnica e qualità. Questa sosta è stata particolare. Abbiamo provato a mantenere la forma e credo che la squadra abbia lavorato bene“.

L’allenatore dei granata ha poi parlato dei singoli: “Sanabria è a disposizione, così come Linetty. Aina invece ha bisogno di tempo e resterà fuori insieme a Pellegri e Ilkhan. Singo? Salvo sorprese rientrerà dopo il Verona“. Sulle scelte di formazione, invece: “Vlasic può giocare da prima punta, lo abbiamo già provato contro la Sampdoria. Lukic è un punto fermo. Mi aspetto sei mesi ottimi, ho grande fiducia in lui. Karamoh? Si è sacrificato come attaccante ma resta un esterno“.

Infine, sull’imminente calciomercato: “Onestamente non ci penso. Abbiamo quattro partite in dieci giorni e sono concentrato solo su questa. Alla squadra servirebbe qualche innesto, ma anche se non arrivasse nessuno ci arrangeremo. Nessuno dei nostri giocatori è sul mercato“.