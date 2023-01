Barcellona: arriva la multa della Liga per la violazione del Fair Play Finanziario

Il Barcellona è stato multato per una cifra di poco più di 800mila euro dalla Liga per aver violato le regole del Fair Play Finanziario. Il club non è infatti rimasto nei limiti imposti dal salary cup della Liga, e per questo è stata multata. Sono 3 le sanzioni a cui la multa si riferisce, e sono collegati ai trasferimenti di Dani Alves, Andreas Christensen ed al rinnovo di contratto di Ronaldo Araujo. Ecco di seguito le parole del Presidente della Liga, Javier Tebas, a Mundo Deportivo: “Le costrizioni hanno funzionato per loro in questa stagione ma non per la prossima. Devono ridurre il monte ingaggi, non possono continuare con più di 500 milioni di euro”.