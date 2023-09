Torino-Genoa, la decide Radonjic con un super gol al 94′ (VIDEO)

di Antonio Sepe 112

Il video del gran gol di Nemanja Radonjic che ha deciso il match Torino-Genoa, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Giocata sensazionale del talento serbo, che ha ricevuto da un compagno sulla sinistra ed ha lasciato Hefti secco sul posto. Radonjic è dunque entrato in area di rigore a gran velocità ed ha fulminato Martinez con un destro violento. Una rete valsa 3 punti per i granata, al primo successo stagionale. Gli highlights sono di proprietà di Dazn e Lega Serie A, pertanto vi proponiamo di seguito i link Youtube.

