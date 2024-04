Torino-Frosinone, Di Francesco: “Idee chiare, solo un paio di dubbi. Dovremo vincere i duelli”

“Il Torino è una squadra fisica, ambiziosa, molto ben allenata. Che fa del ritmo, dell’intensità e dell’aggressività le loro armi migliori. Ha giocatori di qualità, ambisce ad entrare in Europa, non si è nascosta dall’inizio. Trovo pochi difetti in questo Torino, li abbiamo già affrontati e per cui conosciamo i pregi ma anche i punti deboli ma noi essenzialmente dobbiamo andare a duello con loro e vincerne il più possibile. Più duelli riusciremo a vincere e più aumenteranno le probabilità di portare a casa un risultato positivo”. Eusebio Di Francesco presenta così in conferenza stampa la sfida delicata del Frosinone a Torino. “Credo che noi dobbiamo vivere nella pressione. La parte sana. Con equilibrio. Tornando ai giovani, più li carichiamo e meno loro ci daranno. Tutti sentiamo la pressione di gare fondamentali per il nostro futuro, l’importante è farla emergere con il giusto equilibrio”, aggiunge.

Sulla formzione: “Credo che le idee le ho abbastanza chiare, è normale che mi fa piacere tenere tutti i giocatori sulla corda. Solo un paio di dubbi che scioglierò domani dopo l’ultimo allenamento. Abbiamo recuperato per la difesa Monterisi ma non Bonifazi. Abbiamo perso di nuovo Marchizza per qualche giorno perché si sta riadattando al problema che ha avuto al muscolo ma nulla di particolarmente importante. Riprendiamo un difensore, Monterisi e perdiamo Marchizza che non sarà quasi sicuramente a disposizione per la gara di Torino”.