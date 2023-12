Torino, Cairo: “Vittoria che riscatta il ko di Bologna”

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato ai microfoni di DAZN il successo casalingo per 3-0 contro l’Atalanta. “Una serata esaltante, sono molto contento per una vittoria che riscatta la gara contro il Bologna persa nonostante una bella prestazione. Ho visto una grande squadra, che voleva fortemente vincere e che nonostante il vantaggio non ha mai mollato. Abbiamo avuto forse cinque minuti in cui abbiamo sofferto la pressione dell’Atalanta, ma complessivamente commento una grande partita. Aver vinto 3-0 contro una squadra così forte è un riscatto che vale la debacle di qualche anno fa“. In chiusura il patron granata ha speso una battuta sul mercato: “Una squadra così forte va sicuramente alimentata, vedremo“.