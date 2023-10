Torino, Cairo: “Contro l’Inter possiamo giocarcela. Sanabria-Zapata insieme interessante, ma decide il mister”

Urbano Cairo, ospite a “Storie di Serie A” su RadioTV Serie A con RDS, è tornato a parlare dell’avvio di stagione non semplice del suo Torino: “Siamo lievemente attardati rispetto allo scorso anno, abbiamo 9 punti contro i 10 della scorsa stagione a questo punto – ha dichiarato il numero uno del club granata – La squadra ha tutte le possibilità di fare bene. Io credo nel nostro mister, è bravo e gli scorsi anni ha fatto bene. Quest’anno la squadra si è confermata nelle componenti migliori che io non ho venduto per rafforzare il Toro, che può fare bene e fare di più. Mantengo grande fiducia”.

Possibile che il tecnico Juric finisca per cambiare qualcosa già dalla prossima sfida contro l’Inter: “Sta al mister decidere chi va in campo, ma secondo me la coppia Sanabria-Zapata può essere molto interessante. Per Torino-Inter credo che il Toro possa giocarsela con loro come con chiunque. Juric a volte tende a spronare i giocatori facendo vedere quanto grandi sono gli avversari, ma bisogna ricordare anche ai nostri quanto forti ‘siamo’. A volte la troppa razionalità non aiuta, noi abbiamo la voglia di vincere e di crederci”.