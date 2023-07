Torino, Buongiorno: “Le ambizioni granata devono essere alte”

Parla da capitano Alessandro Buongiorno, fresco di rinnovo col Torino sino al 2028. Il difensore classe 1999, intervenuto ai microfoni di Sky ha parlato dell’ultima stagione. “È stato un anno fantastico, tra la fascia da capitano che è un onore, la lettura dei nomi del Grande Torino a Superga, poi l’emozione del primo gol in A e il rinnovo del contratto: sono felicissimo – spiega – Le ambizioni devono essere alte, dobbiamo migliorare costantemente già da quest’anno e poi fisseremo gli obiettivi”. Il 2022-23 di Buongiorno è stato impreziosito anche dalla convocazione di Mancini per la Nazionale. “Siamo una squadra giovane, c’è voglia di fare e di riscattarsi. Ci sono dei ragazzi splendidi: tutto questo poi si trasmette in campo, contro l’Olanda si è visto”.