Italia Under 19, Bollini: “La finale contro il Portogallo non sarà una rivincita, ce la giocheremo”

Alberto Bollini, ct dell’Italia Under 19, ha parlato alla vigilia della finale dell’Europeo di categoria contro il Portogallo. Gli azzurrini sono chiamati a riscattarsi dopo la sonora sconfitta nel girone contro i lusitani e sperano di tornare sul tetto d’Europa dopo ben 20 anni. “Non si tratta di una rivincita, è una finale europea. Il fatto che in finale si ritrovino due squadre dello stesso girone testimonia la qualità del Portogallo ma anche la nostra. I ragazzi meritano applausi per essere arrivati fin qui dopo un percorso tortuoso – ha spiegato Bollini – La squadra è stata brava a ripartire dopo quella sconfitta, che non rappresenta accuratamente il nostro gruppo, e l’ha fatto anche tramite l’unione fuori dal campo. Il Portogallo non ha ancora perso una partita, ma noi ce la giocheremo“.