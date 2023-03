Torino-Bologna, Juric: “Sfida molto dura, dobbiamo cercare di subire meno gol”

Il tecnico del Torino Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023: “Ci aspetta una sfida durissima contro una squadra di livello. Il Bologna cerca di fare il salto da anni, ma pur non essendo mai andata in Europa ha giocatori di grande qualità. Arnautovic, su tutti, è un top quando è in forma. I miei ragazzi però stanno bene. Vogliamo ripetere le ultime prestazioni e migliorare nei particolari, cercando di subire meno gol“. Juric ha poi aggiunto: “Mi era già successo anni fa a Verona. Giocavamo bene e concedevamo poco, ma subivamo tanti gol. E’ un peccato giocare bene ma non abbinarlo ai risultati. Stiamo crescendo, ma dobbiamo metterci qualcosa in più e insistere sui nostri principi“.

Sui singoli, invece: “Gravillon mi sta dando sensazioni positive, ma non ho ancora deciso per domani. Vlasic non ci sarà, mentre Vieira ha un problema con una cicatrice precedente. Pellegri lo valuteremo la settimana prossima. Radonjic? Ci sono alti e bassi, il derby è stato un basso incredibile. Mi auguro che questi mesi possano essergli utili e che capisca che il calcio non è solo dribbling. Discorso simile per Milinkovic-Savic. I suoi errori ci sono costati alcuni punti, ma sta crescendo e nel complesso il campionato che sta disputando è positivo. Tuttavia ha ancora ampi margini di crescita“. Infine, il tecnico granata ha fatto il punto sulla questione rigorista: “Non me ne occupo più dopo che in passato insistevo con un giocatore che poi ha sbagliato. L’importante è che non ci siano litigi, poi tira chi se la sente“.