Highlights super-G maschile Aspen 2023: trionfa Odermatt, Casse migliore azzurro (VIDEO)

Il video con gli highlights del super-G maschile di Aspen 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Marco Odermatt vince la gara e conquista la Coppa di specialità. Lo svizzero, con il tempo di 1:06.80, è riuscito ad avere la meglio per soli cinque centesimi sul tedesco Andreas Sander. Ennesimo podio per Aleksander Aamondt Kilde. Indietro gli italiani. Di seguito gli highlights.