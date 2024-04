Torino, Bellanova: “Vincere il derby darebbe una spinta incredibile”

Il laterale del Torino, Raoul Bellanova, in un’intervista a Dazn parla delle sue sensazioni in avvicinamento alla sentitissima stracittadina contro la Juventus di sabato alle 18: “Sappiamo che il Torino non vince un derby dal 2015 e sappiamo quanto i tifosi ci tengano a questa partita: vincere un derby ci darebbe una spinta incredibile e sicuramente ci aiuterebbe per le partite che verranno dopo”.

“Stiamo vivendo un bellissimo periodo in questo momento, per la questione Europa comunque siamo là e sognare non costa nulla però tutto dipenderà da noi, dal campo: da adesso, partita dopo partita, penseremo a far più punti possibili e cercare di raggiungere l’obiettivo”, aggiunge il l’esterno granata.

Infine sogna l’azzurro e gli Europei: “Sulle ambizioni personali, già nel momento in cui è arrivata la convocazione ero il ragazzo più felice del mondo e cercherò di dare il massimo per la maglia del Toro sperando quest’estate di vestire quella azzurra”.