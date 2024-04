Juventus: soltanto Milik sarà assente per il derby

Si avvicina sempre più il derby della Mole: antivigilia senza intoppi per la Juventus alla Continassa. Federico Chiesa ormai è pienamente recuperato dagli acciacchi muscolari e si candida a giocare con Dusan Vlahovic, mentre Arkadiusz Milik è ancora fermo ai box: il polacco, infatti, non tornerà per la sfida contro il Torino, ma se ne riparlerà con tutta probabilità più avanti.

Così Massimiliano Allegri può scegliere tra i suoi di schierare la miglior Juve possibile per affrontare i granata: l’unico ballottaggio è sulla corsia di sinistra con Kostic e Iling-Junior a contendersi la titolarità. Per il resto sarà l’undici-tipo, con l’ex Bremer a guidare la difesa in mezzo a Gatti e Danilo, mentre Locatelli avrà le chiavi del centrocampo con McKennie e Locatelli in posizione di mezzali e Cambiaso esterno a destra.