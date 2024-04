Basket, Gabriele Procida operato: salterà il Preolimpico con l’Italia

Tegola per l’Alba Berlino e soprattutto per l’Italbasket. “Purtroppo Gabriele Procida starà fuori per 3-4 mesi. Il 21enne è stato operato per l’irritazione del tendine rotuleo sinistro, adesso inizierà la riabilitazione”, ha annunciato la società tedesca sui propri canali ufficiali. Se confermati i tempi di recupero, Procida sarebbe ovviamente costretto a saltare il Torneo Preolimpico che l’Italia disputerà dal 2 luglio in Portorico per cercare di ottenere il pass per i Giochi di parigi.