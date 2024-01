Torino, Bellanova: “Sono migliorato molto, sogno la Nazionale”

“Penso di essere migliorato davvero tanto rispetto a inizio anno, dove non mi sentivo a mio agio: tutto dipende da come faccio al Toro e l’Italia sarebbe un sogno, mancano sei mesi agli Europei e spero di dimostrare di meritarmi la convocazione”: Queste le parole dell’esterno del Torino Bellanova, a SportMediaset, sui suoi obiettivi futuri. “Ho scelto il Toro perché sin da subito sia il presidente che i dirigenti che il mister hanno dimostrato grandissima voglia di portarmi in questo gruppo, poi ho sentito Juric al telefono e sono stato ancora più convinto al 100% che era la scelta giusta“.