Psg, AS rivela: patto di non aggressione tra Mbappé e Al-Khelaifi

Patto di non aggressione tra Nasser Al-Khelaifi e Kylian Mbappé. Secondo quanto riferisce la stampa spagnola, e in particolare AS, il fuoriclasse francese, che pare più vicino a non rinnovare il proprio contratto coi parigini, in caso di mancata firma andrebbe a rinunciare a qualcosa come 80 milioni di euro. Questo perché il premio fedeltà pattuito col giocatore era stato differito e dunque all’attaccante arriverebbe una somma stratosferica e per giunta con il giocatore ormai accasato altrove, e che già si trasferirebbe peraltro a parametro zero. Un addio che sarebbe dunque doppiamente disastroso per le casse dei francesi, ed ecco l’assist del venticinquenne fenomeno transalpino, che rinuncerebbe a questo premio qualora dovesse andar via a parametro zero.