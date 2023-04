Torino-Atalanta 1-2, Juric: “Non meritavamo la sconfitta, la squadra ha giocato bene”

“I ragazzi hanno giocato molto bene, non meritavamo la sconfitta. E’ mancata la furbizia, ma la squadra è stata splendida. Peccato per il risultato“. Così Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport al termine di Torino-Atalanta, match della 32esima giornata di Serie A 2022/2023. “Dovevamo crossare meglio e serviva un po’ di qualità in più. Senza Radonjic, però, mancava un giocatore che andasse nell’uno contro uno. Inoltre c’è differenza con la rosa dell’Atalanta. Quando un giocatore come Zapata entra dalla panchina e fa un gol del genere c’è poco da fare. Stiamo facendo il massimo, il mio desiderio resta fare dei passi in avanti“.