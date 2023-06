Torino: arriva il portiere rumeno Popa

Il Torino Football Club “è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Mihai Popa, con decorrenza 1° luglio 2023”. Popa è nato a Constanta, in Romania, il 12 ottobre del 2000. Alto 190cm, il portiere è cresciuto calcisticamente nell’Academia Hagi e ha debuttato tra i professionisti con il Farul Costanza. Acquistato dall’Astra Giurgiu nel 2019, ha quindi maturato un’esperienza in prestito con il Rapid Bucarest nel 2020 prima di rientrare all’Astra, l’anno successivo, dove ha esordito nel massimo campionato romeno. Nel 2021 il trasferimento al Voluntari, club con cui ha totalizzato 77 presenze nelle ultime due stagioni. Per lui anche 8 partite in Nazionale Under 21, una in Under 23 e la convocazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nei prossimi giorni Popa sarà impegnato con la sua Nazionale nel Campionato Europeo Under 21.