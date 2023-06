Chelsea, la nota del club: “Stagione deludente, ma siamo ottimisti per il futuro”

Dopo la deludente stagione disputata, il Chelsea ha voluto pubblicare una lettera sul proprio sito promettendo ai tifosi nuovi successi e grandi ambizioni per il futuro: “Le ambizioni restano grandi e l’impegno sarà moltiplicato. È passato poco più di un anno da quando abbiamo completato l’acquisto del Chelsea. È stato e rimane un privilegio per noi essere custodi del nostro meraviglioso club. Dodici mesi dopo, vogliamo cogliere l’occasione per parlare direttamente a tutti i nostri tifosi dopo la stagione appena conclusa. La nostra promessa era di rendere orgogliosi i nostri fan, manteniamo questo impegno e lo prendiamo molto sul serio. Chiaramente è stata una stagione deludente, possiamo e dobbiamo fare molto meglio. Durante questo anno difficile, ci avete supportato ovunque con grande fede e lealtà e ve ne siamo grati”.

“Siamo ottimisti per il futuro e non vediamo l’ora di dare il benvenuto al nostro nuovo allenatore Mauricio Pochettino. Stiamo costruendo una moderna infrastruttura di scouting che ci aiuterà a costruire una squadra di talenti in grado di competere costantemente per la Premier League, le coppe nazionali e competere ai massimi livelli del calcio europeo. Abbiamo anche nominato Chris Jurasek come CEO per assicurare la sostenibilità del club. Siamo orgogliosi della creazione del nostro Fan Advisory Board, che si riunirà per la prima volta quest’estate, contiamo così di assicurare ai tifosi un ruolo centrale nel processo decisionale del nostro club. Continueremo a garantire che le vostre voci vengano ascoltate mentre guardiamo al futuro”, ha concluso il Chelsea.