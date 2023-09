Torino, un’altra ragazza accusa Demba Seck: “Mi sento in colpa per non averlo denunciato”

Denunciato lo scorso 25 gennaio dall’ex fidanzata per minacce e revenge porn, Demba Seck, attaccante del Torino, deve fare i conti con un’altra accusa, che arriva da una ragazza di 22 anni su TikTok. Quest’ultima ha raccontato che nel periodo in cui i due avevano avuto una storia, lui l’avrebbe filmata di nascosto, mostrandole tali video intimi sono al termine della relazione. “Ora mi sento in colpa per non averlo denunciato” ha dichiarato la 22enne, che adesso non può far nulla dato che sono trascorsi più di due anni dal presunto reato.

La vicenda ha visto finire sotto indagine anche il pm Enzo Bucarelli per frode in processo penale e depistaggio in quanto avrebbe distrutto il video acquisito con la denuncia. In attesa che il giudice si pronunci, La Repubblica ha rivelato le parole dell’ex ragazza di Seck che ha sporto denuncia: “Ero scossa e terrorizzata, perché temevo che lui potesse diffondere i video ad altre persone“. Sempre a La Repubblica, il legale del calciatore, Marco Feno, ha spiegato: “Ci riserviamo di tutelarci davanti all’autorità giudiziaria in merito alla diffusione sui social“.