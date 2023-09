Empoli-Inter, spunta anche il like di Leao sulla presunta irregolarità del gol di Dimarco

Durante la sfida tra Empoli e Inter, decisa da un gol di Dimarco, c’è stata occasione anche per qualche polemica arbitrale sul social X. Dopo la rete dell’esterno nerazzurro c’era infatti chi protestava per possibile fuorigioco di Bastoni che avrebbe disturbato la visuale a Berisha sul tiro dell’ex Hellas Verona. Una piccola polemica che ha coinvolto, in un certo senso, anche Rafael Leao: il numero 10 ha messo ‘like’ ad un post di un tifoso del Milan che metteva a confronto l’episodio con quanto accaduto su un gol annullato a Bennacer durante un derby di Coppa Italia.