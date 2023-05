Torino, 74 anni fa la tragedia di Superga: giovedì mattina la cerimonia al cimitero Monumentale

Giovedì 4 maggio alle 10:30 si svolgerà al cimitero Monumentale di Torino, in via Varano 35, la cerimonia in onore del 74esimo anniversario della tragedia di Superga. Il Circolo soci Torino FC 1906 e la Città di Torino commemorano l’anniversario presso l’arcata della Quinta ampliazione dove si trovano le lapidi in ricordo delle vittime della sciagura. Oltre a don Riccardo Robella che impartirà la benedizione ai sepolcri, insieme alle Autorità saranno presenti anche le famiglie dei calciatori. Sempre nella stessa mattinata, alle Edicole in Settima Ampliazione Campo E, presso il Monumento dedicato agli ‘invincibili’, dalle ore 10 alle ore 12, Luciano Capellari, autore dell’installazione, racconterà la storia della realizzazione dell’opera ai visitatori.