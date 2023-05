Bayern Monaco, Matthaus su Muller: “Dovrebbe pensare a trasferirsi altrove. Tuchel non lo vede come titolare”

Il Bayern Monaco non sta attraversando un periodo floridissimo, anche nonostante la vittoria nell’ultima partita di campionato contro l’Hertha Berlino che è valsa la vetta momentanea della classifica. Con Tuchel si è aperto un ciclo che probabilmente porterà alla ricostruzione della rosa, mettendo da parte quindi i senatori. Muller magari potrebbe essere fra questi. Ne è sicuro Lothar Matthaus, che ai microfoni di Sky Sport Germania, ha consigliato Muller su quali scelte compiere sul proprio futuro.

Le parole di Matthaus: “Musiala ha sostituito Muller. Non è un momento facile per Mister Bayern. Nessuno nella rosa attuale rappresenta il club come lui, ma Thomas Tuchel non vede una posizione possibile per lui in campo. Sarei sorpreso se Muller dovesse tornare nell’undici titolare la prossima stagione. Probabilmente siamo arrivati ​​al punto in cui Muller dovrebbe guardare con molta attenzione alla possibilità di un trasferimento. Ai tifosi potrebbe non piacere, perché è la personificazione del Bayern ma…“.