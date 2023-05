Un tifoso speciale per Alcaraz contro Zverev a Madrid: Sergio Ramos presente sugli spalti (FOTO)

Un tifoso speciale sugli spalti del Masters 1000 di Madrid per la riedizione nei quarti della finale dell’anno scorso tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Il difensore del Paris Saint Germain Sergio Ramos ha infatti sfruttato un giorno libero concesso dal suo club per fare ritorno nella sua Madrid e seguire la partita del beniamino di casa e grande favorito. Nessun caso quindi a Parigi, al contrario di quanto successo ieri quando secondo la stampa francese Leo Messi è partito in direzione Arabia Saudita nonostante l’allenamento fissato al mattino. Sergio Ramos farà una toccata e fuga e oggi si concede il tennis di Alcaraz che su quattro precedenti ha vinto una sola volta contro Zverev, l’anno scorso proprio a Madrid. Il tedesco invece ha avuto la meglio ad Acapulco 2021, a Vienna 2021 e nei quarti al Roland Garros 2022.