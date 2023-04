Torino, 2.000 tifosi al Filadelfia per l’allenamento a porte aperte: ovazione per Juric

di Mattia Zucchiatti 33

Sono circa 2.000 le persone che hanno riempito il Filadelfia in occasione dell’allenamento a porte aperte di questa mattina del Torino. Dopo la vittoria sulla Lazio all’Olimpico, i tifosi granata non hanno nascosto l’entusiasmo e il club di via Arcivescovado ha deciso di aprire non soltanto la tribuna, come di consueto, ma anche le gradinate. Il primo a scendere in campo è stato Ivan Juric, omaggiato da applausi e cori. Buongiorno e compagni preparano la prossima sfida di campionato con l’Atalanta che si terrà allo stadio Olimpico Grande Torino sabato sera alle 20.45. Prima però la squadra, come ogni anno, il prossimo 4 maggio salirà a Superga per commemorare Valentino Mazzola e compagni.