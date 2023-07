Torino, 2-0 alla FeralpiSalò: in gol Schuurs e Savva

Parte bene la nuova stagione del Torino. La formazione granata di Ivan Juric ha battuto la Feralpisalò per 2-0 in quello che è il primo test dell’estate a Pinzolo, sede del ritiro estivo. La neopromossa in serie B non fa brutta figura, ma subisce un gol per tempo. Ad aprire le marcature, dopo qualche buono spunto di Seck, è Schuurs realizza l’1-0 con un bel tiro dalla distanza. Nel finale è il classe 2005 Zannetos Savva, imbeccato da Gineitis, a chiudere i conti allo scoccare del 90′. Il prossimo test del Toro è fissato per venerdì 28 luglio ancora a Pinzolo e ancora contro una formazione di serie B, il Modena.