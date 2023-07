Tabellino Atalanta-Locarno 10-0, gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino di Atalanta-Locarno con i gol e i marcatori dell’amichevole estiva del precampionato 2023. Dilaga la Dea, che rifila agli avversari ben 10 gol (cinque per tempo) e si gode tanti giocatori in forma. Spiccano le doppiette di Lookman, Muriel e Koopmeiners, mentre non è riuscito a trovare la via del gol Hojlund, comunque molto prezioso in fase offensiva. Di seguito ecco il tabellino completo.

ATALANTA-LOCARNO 10-0

ATALANTA: Musso (60′ Rossi): Tolói (46′ Okoli), Djimsiti (60′ Scalvini), Kolašinac (46′ Bakker); Zappacosta (60′ Zortea), Mæhle (46′ Adopo), Éderson (46′ de Roon), Ruggeri (72′ Bonfanti); Pašalić (46′ Koopmeiners); Lookman (60′ Cambiaghi), Højlund (60′ Muriel). All. Gasperini.

LOCARNO: Pelloni, Nyamekeh, Berera, Becchio, Bottani, Peyretti, Toresani (46′ Ferrara), Facchinetti, Rodriguez (85′ Ritzer) , Anselmi (46′ Bilinovac), Facchin (46′ Stojanovic). All. Frigomosca.

Arbitro: Ghersini.

MARCATORI: 9′ e 28′ Lookman, 19′ Pasalic, 30′ Maehle, 40′ Zappacosta, 63′ Adopo, 68′ e 78′ Muriel, 83′ e 90′ Koopmeiners