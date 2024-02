Timothée Chalamet e il siparietto con la giornalista: “Forza Roma sempre” (VIDEO)

Hollywood pazzo dello stadio Olimpico. E se la Lazio può vantare Russell Crowe tra i suoi tifosi vip, la Roma può rispondere con l’under 30 più famoso del cinema mondiale, Timothée Chalamet, 28 anni, candidato all’Oscar per l’interpretazione in ‘Call me by your name’ e ora nelle sale con il secondo capitolo di Dune, che lo vede protagonista nel cast stellare con Zendaya e Austin Butler. Proprio in un’intervista di presentazione del film con la giornalista italiana Sonia Serafini, l’attore statunitense è tornato a dichiarare il suo amore per la Roma, dopo aver seguito più volte i giallorossi all’Olimpico e in trasferta (era a Budapest per la finale di Europa League). Dopo aver chiesto la provenienza geografica dell’interlocutrice (nativa della Capitale), Chalamet ha rispolverato il suo italiano con un “Forza Roma always” al fianco di un divertito Austin Butler.

FONTE: @soniaserafiniswonji/Tik Tok