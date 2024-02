Napoli, si ferma Cajuste: risentimento muscolare, salta il Sassuolo

Il Napoli si è allenato questa mattina a Castel Volturno per preparare il match contro il Sassuolo, in programma domani al Mapei Stadium alle ore 18 per il recupero della 21esima giornata di Serie A. Oltre a Ngonge, che ha svolto ancora lavoro personalizzato in palestra, anche Cajuste è costretto a fermarsi. Il centrocampista si è sottoposto alle terapie in seguito a un risentimento muscolare accusato ieri in allenamento. Il centrocampista azzurro sarà valutato nei prossimi giorni, ma sarà costretto a saltare l’impegno contro i neroverdi. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico in vista del match contro il Sassuolo.