Riflettori puntati su Thiago Motta in casa Juventus: ecco cos’è trapelato e cosa sta succedendo con il tecnico bianconero.

La Juventus sta vivendo un nuovo periodo buio in una stagione caratterizzata più da bassi che da alti. Dopo l’uscita dalla Champions League e la brutta eliminazione dalla Coppa Italia, è arrivata anche la pesante sconfitta contro l’Atalanta in campionato. La Dea ha inflitto alla Vecchia Signora un sonoro 0-4, risultato amaro che in casa la squadra bianconera non registrava da ben 58 anni. Nel vortice delle critiche è perciò finito, ancora una volta Thiago Motta.

Con i risultati che stentano ad arrivare e con le sconfitte pesanti che i tifosi non riescono a digerire, l’ambiente bianconero si è inevitabilmente spaccato in due e la frattura sta crescendo a vista d’occhio. Non è perciò un caso che, negli ultimi giorni e nelle ultime ore, stiano circolando con sempre maggiore insistenza le indiscrezioni di un possibile esonero di Thiago Motta. Diversi sono perciò i nomi che stanno prendendo quota: ecco quindi cosa filtra e cosa potrebbe succedere anche molto presto alla Continassa.

Thiago Motta e l’aria che tira nell’ambiente Juventus: c’è lo sfogo

Luca Toselli, YouTuber famoso nell’ambiente Juventus e vicino sia alla squadra sia ai tifosi, dopo la sconfitta contro l’Atalanta ha dato vita ad un duro sfogo sul proprio profilo ‘X’: “L’unica volta che ho chiesto la testa di un allenatore al primo anno di progetto è stato nell’anno di Pirlo: palesemente distante dall’essere un mister alla prima esperienza”. E poi ha anche aggiunto: “Al termine del primo anno dell’Allegri bis ero per la riconferma, invocando ‘l’atto di fede’ dato che si era fatto molto male. Al terzo anno ho chiesto il cambio in panchina”.

“E oggi – ha continuato – mi viene a criticare e a fare la morale chi oggi massacra Motta al primo anno, dicendomi che devo vergognarmi o chiedere scusa per aver voluto cambiare”. Ma non è finita qui, anzi il giudizio sulla situazione di Thiago Motta è cresciuta ancora di più.

“Thiago Motta – ha scritto Toselli in conclusione – sta facendo peggio di ogni anno dell’Allegri bis, escluso soltanto il ritorno 2024/25. Per me dopo questo trittico di partite potrebbe pure dimettersi per fare bella figura. Ma sappiate che quello che ha fatto due pesi e due misure mica sono io. E questo continuo frammentare la tifoseria è un bello schifo”.