Telecronisti Monza-Milan, Trofeo Silvio Berlusconi 2023

E’ tutto pronto all’U-Power Stadium per Monza-Milan, match valevole per l’assegnazione della prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi 2023. La squadra guidata da Stefano Pioli, fresca di diversi nuovi acquisti formalizzati in questa sessione di calciomercato, è pronta a mettersi in mostra a meno di due settimane dall’inizio del campionato di Serie A 2023/2024. I brianzoli di Raffaele Palladino, invece, dopo questa ultima amichevole estiva dovranno iniziare a pensare alle gare ufficiali già a partire da questo fine settimana con la Coppa Italia. La conduzione è affidata a Monica Bertini, mentre la telecronaca della gara sarà compito di Massimo Callegari con Massimo Paganin al commento tecnico. Inviati a bordocampo Alessio Conti e Claudio Raimondi.