Milan, asse caldo con il Besiktas: i turchi mettono nel mirino anche Saelemaekers

Dopo aver messo a referto otto colpi in entrata, il Milan deve completare alcune operazioni in uscita. Sistemato Ante Rebic, il Besiktas sembrava poter presentare un’offerta anche per Junior Messias ma, stando a quanto riportato da ‘Brospor.com, il club turco avrebbe messe nel mirino un altro attaccante esterno rossonero: Alexis Saelemaekers. Le due società potrebbero trattare sulla base di un prestito, anche se per il momento il belga non avrebbe ancora dato un’apertura al trasferimento. Nelle prossime ore l’asse tra Milan e Besiktas potrebbe diventare ancora più caldo.