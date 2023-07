Tabellino Fiorentina-Fiorentina Primavera 8-1, gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino con i gol e i relativi marcatori di Fiorentina-Fiorentina Primavera 8-1, amichevole estiva del precampionato 2023 dei toscani. La squadra di Italiano segna ben otto reti e si mette in mostra in particolare Jovic, attaccante in buona forma visto che firma due gol. Di seguito ecco allora il tabellino della squadra di Serie A.

FIORENTINA 1°tp: Terracciano; Pierozzi, Quarta, Ranieri, Biraghi; Harder, Duncan; Ikonè, Jovic, Muntenau; Kokorin.

FIORENTINA 2°tp: Cerofolini; Dodò, Biagetti, Igor, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Brekalo, Bonaventura, Sabiri; Cabral.

RETI: 42’ Jovic (F), 48’ Jovic (F), 53’ Cabral (F), 57’ Conti (FP), 60’ Sabiri (F), 65’ Sabiri (F), 76’ Brekalo (F), 82’ Terzic (F), 92’ Terzic (F)