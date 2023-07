Svolta Empoli, lo stadio si chiamerà ‘Castellani – Computer Gross Arena’

Lo stadio che ospita l’Empoli non si chiamerà più solo ‘Castellani’, ma amplierà la sua denominazione a ‘Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena’. Lo ha annunciato la stessa società di Serie A sul suo sito, ufficializzando il rinnovo triennale con l’attuale main sponsor. Soddisfatto il presidente del club, Fabrizio Corsi: “Porto il mio saluto e il ringraziamento a Computer Gross e a tutto il Gruppo Sesa, un’azienda del nostro territorio che ci accompagna da lungo tempo nelle nostre avventure sportive in tutti i campi d’Italia. È per noi un motivo di orgoglio essere accompagnati da un’azienda che trasmette modernità, gioventù ed efficienza e voglio fare un sentito ringraziamento alla famiglia Castellacci, vero punto di riferimento e motivo di orgoglio a livello imprenditoriale. Un rapporto che si consolida sempre più, con il nome dello Stadio Carlo Castellani, intitolato allo storico attaccante azzurro tristemente deceduto nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, che sarà affiancato da quello di Computer Gross”. Ma Corsi precisa che questa “è solo la prima tappa del progetto stadio, in quanto posso dire che Computer Gross sarà uno dei partner investitori nella riqualificazione dell’impianto, un’opera che non riguarda solo l’Empoli ma tutta la nostra città e che sarà possibile anche grazie all’aiuto delle aziende che ci supporteranno. Se dobbiamo pensare al futuro serve uno stadio che sia godibile: abbiamo contatti continui con l’amministrazione comunale, a cui abbiamo trasmesso le nostre esigenze e quelle dei nostri partner: ad oggi siamo in fase di progettazione e definizione, stiamo facendo tutte le valutazioni del caso, sperando entro la fine dell’anno di poter presentare il project”.

“È da oltre venti anni – le parole di Paolo Castellacci, Presidente di Computer Gross – che siamo vicini all’Empoli come sponsor e come sostenitori, ci ha fatto piacere rinnovare questa importante partnership ed estendere il nostro coinvolgimento anche al progetto Stadio. Vogliamo essere ancora vicini all’Empoli FC che rappresenta un’eccellenza calcistica nel panorama italiano ed è un orgoglio vedere il nostro logo sulle maglie della squadra della nostra città. Ci tengo a ringraziare il presidente Fabrizio Corsi per le belle parole sulla nostra realtà, il valore della partnership coinvolge anche i numerosi clienti ed ospiti che ogni anno invitiamo ad Empoli e si sentono accolti in modo speciale. Siamo da sempre vicini alle nuove sfide al fianco dell’Empoli FC e il nuovo naming dello stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena è il primo passo che ci accompagnerà in questo nuovo percorso”.