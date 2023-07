Italia Under 19, Azzurrini accolti in grande festa a Fiumicino

Dopo la vittoria dell’Europeo Under 19, gli Azzurrini hanno fatto il loro ritorno a Roma quest’oggi, accolti in un bagno di folla a Fiumicino. Applausi, cori e tanta festa per coloro che hanno portato nuovamente la bandiera italiana sul tetto più alto d’Europa. All’uscita ad attenderli il pullman della nazionale con stampato sulla fiancata la scritta: “Campioni d’Europa U19”. Per la nazionale si è trattato di un trionfo atteso vent’anni. L’ultima volta era stata l’Italia di Paolo Berrettini, sempre contro il Portogallo, a conseguire il titolo continentale di categoria.