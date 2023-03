Supercoppa Italiana a quattro squadre: regolamento Final Four e come funziona

La Supercoppa Italiana passa a quattro squadre sul modello spagnolo, ecco il regolamento del format Final Four e come funziona. Secondo quanto riferito dalla Lega Serie A, a giocare la competizione rinnovata saranno le due finaliste della Coppa Italia e le prime due classificate dal campionato. Se queste, in uno o in entrambi i casi, dovessero coincidere, subentrerà la terza classificata della Serie A e in caso anche la quarta.

Dunque questo il regolamento, che prevede inoltre che in semifinale si affrontino da una parte la prima classificata in campionato contro la finalista perdente in Coppa Italia, dall’altra la seconda della Serie A contro la vincitrice della coppa nazionale. Le vincenti avanzeranno in finale. La Supercoppa Italiana a quattro squadre si giocherà in Arabia Saudita a gennaio in quattro delle prossime sei edizioni.