Lega Serie A, Casini: “Acquisto di Sky? Nulla di concreto al momento”

“C’è stata l’informativa sulle varie manifestazioni d’interesse dei nuovi investitori – ha proseguito -, parliamo di numerosi soggetti, le squadre hanno visitato l’informativa, ma ci aggiorneremo nell’Assemblea del 31 marzo. Sulla Supercoppa è stata accettata l’offerta dell’Arabia Saudita per i prossimi sei anni, il prossimo anno la finale sarà a quattro”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini al termine dell’Assemblea odierna. Casini ha poi commentato un rumors circolato in mattinata: “Interesse della Lega Serie A per l’acquisto di Sky? Al momento non c’è nulla di concreto, forse è una desiderata di qualcuno. Nulla di concreto”.