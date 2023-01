Stadio Milano, Salvini: “A Sesto un miliardo di euro investito non dà fastidio”

Matteo Salvini torna a parlare sul nuovo stadio di Milano. “Chissà se dovrò mai venire a Sesto per vedere il Milan, visto che il sindaco non vuole che si spenda un miliardo di euro per il quartiere. A Sesto un miliardo di euro non dà fastidio” ha dichiarato il ministro per le Infrastrutture e leader della Lega a margine della sua passeggiata di questa mattina al mercato di Sesto San Giovanni.