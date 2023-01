Juventus, la Liga non perdona: “Denunciamo il caso da tempo, hanno nascosto il vero monte ingaggi”

Javier Morente, capo delle relazioni con le federazioni internazionali della Liga, ha puntato il dito contro la Juventus. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’uomo ha spiegato di aver denunciato il caso dei bianconeri già lo scorso aprile. “Non hanno solo gonfiato il reale valore dei calciatori, ma hanno anche nascosto il vero monte ingaggi. Denunciamo questo scandalo già da tempo e continueremo a farlo – ha dichiarato Morente – Seguiamo questo caso da vicino poiché siamo a favore di un rigido sistema di controllo finanziario. Da ormai un decennio lavoriamo per implementare strumenti che permettano ai club di avere i conti in regola. Dal 2018 abbiamo sempre denunciato chi non rispetta il Fair Play Finanziario, dal City al Psg fino alla Juventus. È necessario che le leghe facciano dei controlli economici più stretti“.