Stadio Franchi, Nardella: “Firenze in pole position per gli Europei 2032”

Sui lavori allo stadio Artemio Franchi “ieri il presidente della Figc Gravina ha detto cose molto importanti. Stamani l’ho ringraziato, Firenze è in pole position per gli Europei 2032 e quindi abbiamo anche la spinta degli Europei per far bene. Il progetto esecutivo è pronto, entro fine ottobre partiremo con la gara per l’aggiudicazione. Poi saremo in grado di iniziare i lavori all’inizio del 2024, sarà una grande conquista per tutta la città”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa. Poi la promessa, con un riferimento al nuovo Viola Park tanto voluto da Rocco Commisso: “Ora che la Fiorentina ha questo bellissimo centro sportivo – ha aggiunto -, noi dobbiamo fare la nostra parte per dare alla Fiorentina uno stadio all’altezza di questo nome”.